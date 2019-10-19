Приазовье: В Водяном не осталось ни одного неповрежденного здания (Фото)

Незаконные вооруженные формирования продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру в Донецкой области. На этой неделе они значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов позиций Операции объединенных сил на Приазовье. При этом противник применяет не только стрелковое вооружение, но и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм и ствольную артиллерию. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как рассказывают военнослужащие, которые держат оборону в районе Водяного неподалеку от Мариуполя, тяжелое вооружение противник применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули СММ ОБСЕ. В светлое время суток противник осуществляет беспокоящие обстрелы, пытаясь вызвать огонь, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.

При этом, НВФ не слишком и занимаются точностью своих артиллеристов. Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций наших войск.

«В Водяном не осталось ни одного неповрежденного здания. Все разрушены и повреждены. Кроме материального ущерба, враждебные обстрелы несут прямую угрозу жизни и здоровью местным жителям», – рассказал морской пехотинец Юрий.

Украинские военные, кроме обороны занимаемых позиций, всегда готовы прийти на помощь гражданскому населению. На днях у жителя Водяного, которого здесь все называют Дед Василий, в результате обстрела была повреждена крыша дома. Украинские морпехи, свободные от несения службы на позициях, помогли семье перекрыть и отремонтировать крышу здания.

«Я никогда не поверю, что сепаратисты с той стороны так помогают своим оккупированным гражданским, как наши солдаты беспокоятся о нас», – вытирая слезы, рассказал Василий Федорович.

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