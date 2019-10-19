Общая стоит, льгота работает: Ситуация в пунктах пропуска днем 19 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Макс: «13:10. Пешая очередь из Горловки на Бахмут: приехали в 9, была полная сетка, за час прошли».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Av Av: «10:26. Каргил в Донецк: льгота машин 10. Общей машин 30»;

84960: «10:41. Каргил на выезде в общей люди, которые стоят с 7 утра вчерашнего дня»;

Алексей: «12:16. На Каргиле в Донецк 35 льгота, 70 основная»;

«Сила Закона»: «13:27. На Марьинке в сторону Донецка 25 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Галина: «10:06. Еленовка. В Донецк 55 машин»;

Галина: «11:59. Еленовка в Украину – машин 60.

Liliya: «12:28. На Еленовке в Украину 90 машин общая, 5 льготная»;

Вячеслав: «Из Донецка: Еленовка до поста 120 машин примерно, между постами машин 60 вместе с льготой. Общая стоит, льгота работает.

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Саша: «12:33. На выезд в Украину много».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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