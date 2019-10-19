Общая стоит, льгота работает: Ситуация в пунктах пропуска днем 19 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 19 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Макс: «13:10. Пешая очередь из Горловки на Бахмут: приехали в 9, была полная сетка, за час прошли».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Av Av: «10:26. Каргил в Донецк: льгота машин 10. Общей машин 30»;
- 84960: «10:41. Каргил на выезде в общей люди, которые стоят с 7 утра вчерашнего дня»;
- Алексей: «12:16. На Каргиле в Донецк 35 льгота, 70 основная»;
- «Сила Закона»: «13:27. На Марьинке в сторону Донецка 25 машин».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Галина: «10:06. Еленовка. В Донецк 55 машин»;
- Галина: «11:59. Еленовка в Украину – машин 60.
- Liliya: «12:28. На Еленовке в Украину 90 машин общая, 5 льготная»;
- Вячеслав: «Из Донецка: Еленовка до поста 120 машин примерно, между постами машин 60 вместе с льготой. Общая стоит, льгота работает.
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Саша: «12:33. На выезд в Украину много».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
Комментарии