В Мариуполе на свалке разлили ртуть (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) спасатели провели демеркуризацию ртути. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«18 октября в 16:48 в Главное управление поступило сообщение от Национальной полиции о том, что на несанкционированной свалке на открытой территории в Приморском районе города Мариуполь обнаружена ртуть», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия выехали спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Спасатели изъяли ртуть с помощью резиновой груши в бутылку с мыльным раствором, объемом примерно 70 мл и передали органам местного самоуправления для дальнейшего решения вопроса о его утилизации.

От Главного управления привлекались 1 единица техники и 3 человека личного состава.

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