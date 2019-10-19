На Донетчине полицейские изъяли более 20 кг марихуаны стоимостью более миллиона гривен (Фото)

Большую партию расфасованного наркотика обнаружили сотрудники управления стратегических расследований полиции Донецкой области у жителя Волновахского района. Кроме того, мужчина уличен в изготовлении наркосырья. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что житель села Орловское Волновахского района хранит дома наркотические средства.

Во время обыска во дворе дома 40-летнего мужчины было обнаружено 84 запечатанных полиэтиленовых пакета с марихуаной.

Общий вес готового к употреблению каннабиса – 21 кг. Стоимость наркотика по ценам «черного рынка» составляет более одного миллиона гривен.

Кроме того, в хозяйственной постройке сотрудники полиции изъяли 50 высушенных кустов конопли.

Обнаруженное вещество и наркосодержащие растения направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и хранение наркотических средств в особо крупных размерах).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!