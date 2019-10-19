У Украины еще есть шанс получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в этом году, – Маркарова

Министр финансов Украины Оксана Маркарова и исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссар по финансовым делам Валдис Домбровскис договорились о плане действий относительно второго транша макрофинансовой помощи, который Украина может получить еще до конца года. Об этом Маркарова сообщила в Facebook по результатам трехдневного визита украинской делегации в США.

«Договорились с Валдисом Домбровскисом о плане действий относительно второго транша макрофина, где уже выполнены все условия, кроме одного, и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год», – написала она.

Министр подчеркнула, что долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом Минфина, так же как и развитие внутреннего рынка.

Глава Минфина сообщила, что украинская делегация обсудила с главой Парижского клуба кредиторов Одиль Рено-Бассо углубления направленного сотрудничества между Минфином и Казначейством Франции, а также усиление нашими инструментами инвестиционных проектов.

С президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти представители Украины, по словам министра финансов, «порадовались рекорду в 1 млрд евро проектов уже через 10 месяцев 2019 года и сверили часы инвестиций ЕБРР в Ощадбанк».

Кроме того, во время визита в США были продлены переговоры с МВФ. «Вместе с миссией встретились как с директором Европейского департамента Полом Томсеном так и новым главой МВФ, но хорошим партнером Украины со времен своей работы во Всемирном банке Кристалиной Георгиевой. Ждем миссию в Киеве в ближайшее время», – написала она.

По ее словам, украинский Минфин также договорился о продолжении сотрудничества с Министерством финансов Нидерландов, о чем заключен меморандум с министром Вопке Хекстрой.

Маркарова сообщила, что выступила на форуме Human Capital project, где Украина является одной из активных участниц. В этом году количество министров финансов на форуме увеличилось, к нему присоединились также вице-президенты Всемирного банка и бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

«Специальный интеллектуальный подарок трехдневного визита – дискуссия с Ларри Самерсом (известный американский экономист – прим.) в маленьком кругу коллег-министров, а дружеский подарок – встречу с Натальей Яресько и кофе с дискуссией о судебной реформе с Виталием Шабуныним (председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции")», – подытожила Маркарова.

Как сообщалось ранее, Миссия Международного валютного фонда (МВФ) собирается вернуться в Украину в течение ближайших недель.

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