В Луганской области выявили очаг опасного насекомого

В Марковском районе Луганщины впервые в Украине выявили очаг опасного вредителя — ясеневой изумрудной златки.

По сообщению пресс-службы ГУ Госпродпотребслужбы в области, пораженные личинками этого вредителя деревья ясеня пенсильванского обнаружили на территории общезоологического заказника местного значения «Гераськовский», который расположен на территории Гераськовского сельсовета и обслуживается ГП «Беловодское лесоохотничье хозяйство».

Уже проведена санитарная вырубка. Все деревья, пораженные златкой, уничтожены. В районе объявлен карантин и утверждены фитосанитарные меры.

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