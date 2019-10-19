Обыски в Краматорске: Правоохранители наведались в игровые клубы (Фото)

Полицейские Краматорска провели обыски в двух игорных заведениях города. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что при проведении следственных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, роутеры, «рабочие тетради» и наличные. По данному факту проводится досудебное расследование.

«Несколько месяцев оперативники отдела криминальной полиции Краматорска занимались документированием незаконной деятельности игровых залов. Кроме того в полицию обращались неравнодушные краматорчане с информациейи о преступной деятельности учреждений с вывеской "Национальная лотерея". Каждая такая информация проверялась и в случае своего подтверждения приобщалась к открытому ранее уголовного производства. Собрав необходимые материалы правоохранители провели санкционированные обыски в двух пунктах игорного бизнеса, расположенных в центре города», – говорится в сообщении.

В подпольных клубах полицейские застали администраторов, охранников и клиентов. Последние признались в своей игровой «зависимости» и рассказали, что приходят в такие заведения систематически.

Всего в присутствии понятых правоохранители изъяли 29 компьютеров, 2 роутера, тетради с черновым записями и наличные.

Изъятое будет направлено на экспертизу компьютерной техники и программного обеспечения.

Сейчас согласно ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины «Занятие игорным бизнесом», организаторам заведений грозит штраф в размере от 10 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

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