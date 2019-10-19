НВФ снова сорвали режим перемирия у Золотого

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) вновь сорвали режим перемирия в районе Золотого (Луганская обл.), где дважды открывали огонь из пехотного оружия и гранатометов СПГ. Об этом сегодня, 19 октября, во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины полковник Олександр Мотузяник.

«Произошло это ночью и вечером, огонь с нашей стороны в упомянутом районе не открывался. На наиболее дерзкие и опасные вооруженные провокации наши военнослужащие отвечали врагу огнем из пехотного оружия», – сказал Мотузяник.

Всего с начала суток, и по состоянию на 12.00, зафиксировано четыре вражеских обстрела. «Все сегодняшние вооруженные провокации со стороны противника фиксировались на луганском направлении ... Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет», – отметил спикер Минобороны.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!