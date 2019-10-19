В Краматорске открыли ателье для переселенцев

Caritas Краматорск в Пространстве поддержки открыли социальное мини-ателье «Мастерская радости», об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации.

Отмечается, что в нем клиенты из уязвимых категорий (внутренне перемещенные лица, одинокие родители, многодетные семьи, люди с инвалидностью и тяжелобольные; люди в возрасте от 65 лет, дети-сироты и т.д.) могут бесплатно получить услуги мелкого ремонта одежды.

При этом все желающие также могут получить услуги платно, а вырученные средства будут использованы на развитие инициативы и помощь людям в кризисном состоянии.

Ателье расположено по адресу: Южная 9.

График работы социального мини-ателье «Мастерская радости»:

понедельник с 13:00 до 17:00 для бесплатных заказов

четверг с 13:00 до 15:00 для платных и бесплатных заказов

С вопросами можно обращаться на нашу горячую линию 066 993 28 00.

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