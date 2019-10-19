Дело о законах об особом статусе Донбасса: В КСУ назвали дату рассмотрения

Конституционный суд Украины (КС) 22 октября будет решать, открывать ли производство по представлению 53 депутатов о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии. Об этом сообщила пресс-служба КС.

В сообщении говорится, что речь идет о законах «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Текст конституционного представления размещен на сайте суда в рубрике «На рассмотрении суда». В настоящее время осуществляется обработка Секретариатом КС.

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