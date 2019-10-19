В РФ одобрили законопроект о признании украинцев носителями русского языка

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка. Это следует из решения правительства РФ от 17 октября, передает УНН.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 331 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – говорится в сообщении

Проектом федерального закона предусматривается, «возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"».

Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел Российской Федерации.

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