«Заря» одержала волевую победу над «Десной»

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 11-го тура Украинской Favbet лиги, в котором луганская «Заря» сыграла с черниговской «Десной», выиграв с минимальным счетом. Об этом сообщает пресс-служба «Зари».

Статистические данные этой игры:

«Заря» (Луганск) – «Десна» (Чернигов) – 2:1 (0:1)

19.10.2019. Украинская Премьер-лига. 11 тур.

Суббота, 17:00. Стадион «Славутич-Арена», Запорожье.

Температура: 20°С. Зрителей: 2375.

Главный арбитр – Александр Омельченко (Славянск)

Ассистенты арбитра – Владимир Журибида (Луцк), Тарас Клименко (Киев)

4-й арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Судейский наблюдатель – Игорь Покидько (Полтава)

Дегелат УАФ - Виктор Маслов (Днепр)

«Заря»: 30. Никита Шевченко (гк)(к), 7. Владислав Кочергин (17. Богдан Леднев, 46), 10. Дмитрий Хомченовский, 14. Богдан Михайличенко, 15. Виталий Вернидуб, 18. Александр Тымчик, 20. Джоель Абу Ханна, 21. Дмитрий Иванисеня, 22. Владислав Кабаев (31. Назарий Русин, 46), 28. Артем Громов (11. Филипп Будковский, 81), 80. Владлен Юрченко.

Запасные: 23. Никола Василь (гк), 6. Никита Каменюка, 19. Максим Лунев, 98. Евгений Чеберко.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

«Десна»: 44. Евгений Паст (гк), 7. Владислав Огиря, 11. Владислав Калитвинцев (13. Дмитрий Хлебас, 84), 12. Егор Картушов, 17. Андрей Гитченко, 19. Артем Фаворов, 22. Андрей Мостовой, 32. Максим Имереков 45. Денис Фаворов (к), 77. Максим Дегтярев (5. Виталий Ермаков, 75), 90. Андрей Богданов (26. Юхим Конопля, 89).

Запасные: 72. Игорь Литовка (гк), 8. Андрей Домбровский, 27. Сергей Старенький, 43. Артур Западня.

Главный тренер: Александр Рябоконь.

Голы: Богдан Леднев 81, Владлен Юрченко 85 (с пенальти) - Максим Дегтярев 17.

Предупреждения: Владислав Кабаев 23, Виталий Вернидуб 50 - Артём Фаворов 12, Владислав Калитвинцев 84.

Удаления: Нет.

Удары (в створ): 12(4) – 6(2).

Угловые: 5-1.

Офсайды: 2-2.

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