Житель Славянска воровал сигареты из магазина и сбывал их на улице по «акционной цене».

23-летний житель Славянска (Донецкая обл.) воровал сигареты из магазина и сбывал их на улице по «акционной цене». Об этом сегодня, 19 октября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что во время инвентаризации магазина, который находится по улице Торской, работники узнали об исчезновении товара. Сигареты украли течение октября на сумму около 20 тыс. грн.

Оказалось, что товар воровал один из покупателей. Это местный житель 23 лет. Он уже имеет судимость за кражу. Перед первой кражей из этого магазина мужчина долго общался с продавцом. Когда его на некоторое время оставили одного в торговом зале, злоумышленник вынес ящик с табачными изделиями на сумму 18 тыс. грн. Потом он еще раз посетил магазин и вынес несколько блоков сигарет.

По словам правонарушителя, украденный товар он продал на улице прохожим за полцены.

Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

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