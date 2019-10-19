Борцы сумо из Луганской области завоевали три золотых медали в Японии (Фото)

Чемпионат мира по сумо среди взрослых и юниоров (II ранг) проходил в Японии (Осака) с 10 по 14 октября. В мировом первенстве приняли участие спортсмены из 29 стран, сообщает управление молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации.

В состав сборной Украины вошли два представителя Луганщины: мастер спорта Украины Святослав Семикрас и кандидат в мастера спорта Украины Иван Сорочан.

Так, среди мужчин Святослав Семикрас (весовая категория 85 кг) завоевал золото в личном первенстве и вместе с Иваном Сорочаном и еще двумя украинцами завоевали командную «бронзу» мировых соревнований. Кроме этого, Иван в личном первенстве (абсолютная весовая категория) вошел в пятерку лучших сумоистов, заняв 5 место.

Отметим, что по результатам соревнований украинские сумоисты стали чемпионами в общекомандном зачете.

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