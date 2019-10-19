Каждый пятый первокурсник жалеет о выбранной специальности, – министр образования

Не менее 20% всех первокурсников украинских вузов признают, что ошиблись в выборе профессии или университета. Об этом в интервью «Новому времени» заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Она также указала на необходимость реформы старшей школы в Украине.

По ее словам, сегодня в 10-11 классах украинских школ ученики изучают более 20 предметов и не имеют возможности по-настоящему углубиться в любой из них.

«В результате имеем абсолютно дезориентированных выпускников ... Наши исследования показывают 20% первокурсников признают, что выбрали не ту специальность», – заявила Новосад.

Именно поэтому, по мнению чиновницы, важно давать старшеклассникам возможность профильного обучения и самостоятельного выбора предметов. Ведь именно таким образом можно подготовить их к правильному выбору вуза.

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