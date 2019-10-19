Мост в Станице Луганской: Опоры подготавливают к покраске (Фото)

Сегодня, 19 октября, к работам по восстановлению разрушенного моста, вблизи КПВВ «Станица Луганская», были привлечены работники ООО «Укртрансмост». Об этом сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации.
В течение дня строители выполнили работы по подготовке опоры 7 для покраски, занимались организацией опалубки для опоры 9 для заливки бетона.
Также проводили работы по резке металлических конструкций от разрушенной части моста.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.
Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
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