Выбитые окна, пол, покрытый осколками стекла, кирпича и бетона: Как помогали пережить стресс жительнице Новотошковского (Фото)

Психолог Международного Комитета Красного Креста в Украине помог пережить стресс, вызванный обстрелами, жительнице Новотошковского (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

Выбитые окна, засохшие и замерзшие комнатные растения, пол, покрытый осколками стекла, кирпича и бетона – именно такой Альфия увидела свою квартиру после одного из обстрелов.

Восстановить жилье для пенсионерки со скромным доходом было непросто. Однако еще сложнее – залечить душевные раны. Справиться с психологическими последствиями конфликта ей помогает волонтер Красного Креста Украины Галина, которая регулярно посещает Альфию.

«Галина научила меня как во время обстрелов взять себя в руки и правильно дышать в моменты стресса. Ее советы помогли мне лучше организовать свой день, избегая негативных мыслей. Я снова начала выращивать растения и общаться с соседками. Теперь мы поддерживаем друг друга, ведь все оказались в похожей ситуации», – рассказывает Альфия.

Женщина участвует в сессиях по психосоциальной поддержке, которые МККК проводит для жителей населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

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