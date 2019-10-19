Кулеба назвал три признака победы в войне с Россией

Свидетельством победы Украины в войне с РФ станут три составляющие: деоккупация Донбасса, возвращение Крыма и почтение памяти погибших участников АТО/ООС российским президентом. Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сказал в интервью «Радио Свобода».

«Победа складывается для меня из трех элементов. Первый элемент - это деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины. То есть у нас в стране очень глубокая децентрализация, она продолжается, и наше правительство продолжает эту децентрализацию, и регионы, громады пользуются многими удобствами и преимуществами в рамках децентрализации», – сказал Кулеба.

Второй признак победы, по его мнению, это деоккупация и возвращение Крыма. «Мы никогда не должны забывать о том, что российская агрессия началась не с Донбасса, она началась с Крыма. И тот, кто откажется от идеи возвращения Крыма, совершит настоящую государственную измену. Не ту измену, о которой говорят в эфирах, а ту, которая предусмотрена Уголовным кодексом», – считает вице-премьер.

«Российский президент какой-то приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО или ООС, как она сейчас называется. Это тогда уже будет открывать путь от официального мира к реальному примирению между народами Украины и России», – заявил вице-премьер.

Пока же он посоветовал «забыть вообще об этой связи слов «зрада» – «перемога». Потому что это раскачивание на качелях – то ты в суперпозитив, то ты в супернегатив. Ты теряешь способность критически осмысливать ситуацию. Поэтому, если мы говорим, что мы идем к победе, мы должны объяснить, в чем смысл этой победы, как мы ее видим. Если мы говорим, что власть отдаляет нас, страну, от победы, то скажите, что победа – это вот это, а власть отдаляет», – пояснил он.

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