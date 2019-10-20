Сводка из зоны ООС за 19 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконые вооруженные формирования (НВФ) 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник, в основном, обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Также у Золотого-4 зафиксировано применение запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. В результате обстрелов противником один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Об этом сегодня, 20 октября сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов:

дважды у Водяного на Приазовье и один раз неподалеку Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Авдеевки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия с крупнокалиберными пулеметами;

вблизи Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчука – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 6 обстрелов:

трижды неподалеку Золотого-4 – из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Зайцево – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Крымского из – автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов.

С начала суток НВФ огневой активности пока не проявляли. Потерь нет.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Пикуз (до переименования Коминтерново), Минерального, Саханки, Ужовки ( до переименования Ленинское), Васильевки, Александровки, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»). Применялись минометы калибром 82 мм, БМП-2, БМП-1, танк, СПГ, РПГ, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.

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