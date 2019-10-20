Ситуация в пунктах пропуска утром 20 октября

Сегодня утром, 20 октября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: «9:01. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:00 на пункте пропуска 210 автомобилей, 17 автобусов и микроавтобусов, до 220 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Лиза: «7:16. На Каргиле очередь заканчивается на мосту на повороте на Мандрыкино»;

Иван: «9:03. На Каргиле в сторону Донецка машин 40 и + 15 льгота»;

Юрий: «9:07. Каргил из Донецка: общая наверху моста, льгота до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Артем: 8:05. На Еленовке в льготной очереди пусто»;

Дмитрий: «8:47. На Еленовке в сторону Украины на 7 утра было 80 машин. Уже в Украине»;

Коля: «8:48. Еленовка. Общая до старого поста. Льгота 5-10 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь», КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!