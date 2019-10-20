Обстрел школы в Александровке: В ОБСЕ рассказали подробности

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения действующей школы в неподконтрольной украинскому правительству Александровке (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что повреждения были зафиксированы 17 октября. «Члены патруля Миссии зафиксировали повреждения четырехэтажного здания действующей школы на ул. Ленина, 17», – говорится в сообщении.

Наблюдатели видели пробоину (диаметром около 6 см) в частично разбитом окне на четвертом этаже с западной стороны здания, а также еще одну пробоину (диаметром около 40 см) на крыше здания с южной стороны.

Сотрудники школы сообщили Миссии, что повреждения образовались в результате обстрела, который произошел вечером 15 октября.

По оценке СММ, повреждения образовались, по всей видимости, в результате обстрела, но наблюдателям не удалось провести дальнейший анализ, поскольку сотрудники школы не предоставили членам патруля Миссии доступ на территорию школы, ссылаясь на необходимость получения разрешения от лиц, которым принадлежит фактический контроль над этой территорией.

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