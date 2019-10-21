Народный бюджет: Как изменились доходы и расходы граждан Украины за 5 лет (Инфографика)

В Украине в течение последних 5 лет средняя заработная плата выросла на 212,7%, выросла и минимальная зарплата, а также минимальная пенсия по возрасту. Эксперты сравнили, как изменились зарплаты и пенсии украинцев, насколько выросла «коммуналка» и подорожал доллар в 2019 году по сравнению с 2014 годом, передает «Слово і Діло».

Так, что касается средней зарплаты, то, если в 2014 году, по данным Госстата, украинцы получали 3 тыс. 370 грн, то в 2019 году средняя зарплата в стране составляет 10 тыс. 537 грн. Интересно, что в долларах темпы роста не такие впечатляющие – 62,5%.

Минимальная зарплата выросла – с 1 тыс. 218 до 4 тыс. 173 грн (+ 242,6%). В пересчете на американскую валюту получается, что 5 лет назад это было почти $93, а сейчас – чуть больше $165.

Не так ощутимо росла минимальная пенсия по возрасту – с 949 грн до 1 тыс. 564 грн или на 65%. В долларах этот показатель еще скромнее, разница за 5 лет составляет всего $20.

На фоне огромных процентов в росте зарплат изменения курса валют не такие потрясающие, но именно обесценивание гривны отразилось на благосостоянии каждого украинца. С 2014 года доллар подскочил в цене на 92,4% (с 13,11 грн до 25,23 грн за $1). Евро подорожал с 17,29 до 27,94 грн (+ 61,6%), а также российский рубль «добавил» в цене 8,6% (с 0,35 до 0,38 грн за 1 рубль).

Стоимость коммунальных услуг в Киеве «скакнула» вверх гораздо больше, чем зарплата. Так, за свет в 2014 году граждане платили от 31 до 42 коп (за кВт/ч). Рост стоимости электроэнергии произошел на 300%. Газ в многоквартирных домах (плита/плита + колонка и газовый счетчик) подорожал на 383%. За холодную воду киевляне стали платить больше на 191,6%, а за горячую, которая еще и не всегда бывает, платят на 290% больше, чем в 2014 году.

Отдельной болью для киевлян стала плата за централизованное отопление. За метр кв. площади квартиры или дома надо выложить 38 грн 5 коп., а 5 лет назад тепло стоило 9 грн 22 коп. за кв. метр. Поэтому удорожание составляет рекордные для всей «коммуналки» 317,6%.

Топливо стабильно дорожало на протяжении всех 5 лет. За литр бензина А-95 в 2014 году нужно было заплатить 17 грн 10 коп., а сейчас – 28 грн 53 коп. (+ 66,8%). Еще больше подорожало дизтопливо с 16 грн 36 коп. за литр до 27 грн 47 коп. (+ 67,9%).

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