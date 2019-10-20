Условия проживания переселенцев в Украине не соответствуют нормам, обязательным для стран Европы, – эксперт

Условия проживания внутренних переселенцев в Украине не соответствуют нормам, обязательным для стран Европы, и не выдерживают критики по сравнению с домами для компактного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не только в Западной Европе, но и в государствах Балкан, переживших военные действия. Об этом заявил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Сергей Комнатный в Киеве в ходе презентации отчета «Затяжная временность: Как живут ВПЛ в местах компактного проживания», сообщает пресс-служба организации.

По его словам, Госмолодежьжилье работает в направлении обеспечения переселенцев постоянным собственным жильем. Два года назад ВПЛ как отдельная категория впервые появились в отечественном законодательном поле в жилищной политике. «В борьбе за право перемещенных лиц участвовать в жилищных программах нам пришлось преодолевать многочисленные бюрократические и организационные препятствия. Но эта работа Фонда не была напрасной: за два года 335 семей ВПЛ приобрели собственные квартиры с помощью программ, которые администрирует Госмолодежьжилье. Это и "Доступное жилье", и кредитование из уставного капитала учреждения, и местные программы», – рассказал Комнатный.

Относительно последних глава Фонда констатировал, что только в некоторых регионах переселенцев воспринимают как своих новых граждан, а не как бремя. Поэтому из 117 действующих местных жилищных программ только в 23 присутствуют ВПЛ как категория. «Эту ситуацию следует исправлять, работая с органами местного самоуправления», – убежден Комнатный.

В свою очередь представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу назвал первой среди главных проблем, с которыми сталкиваются внутренние переселенцы, отсутствие альтернативных вариантов проживания. «Частично ответом на этот вызов может быть программа доступного жилья "50 на 50", которую реализует Госмолодежьжилье», – сказал он.

Как отмечается, по результатам исследования предоставлен ряд рекомендаций государственной и местной властям, международным гуманитарным организациям и неправительственным структурам. В частности, отмечается необходимость разработки новой Стратегии интеграции ВПЛ и долгосрочных решений в том числе их жилищного вопроса.

Как сообщалось ранее, более 7 тысяч украинцев – ВПЛ, которые пострадали от конфликта на Донбассе, сейчас находятся в местах компактного проживания (МКП). У 37,5% ВПЛ, проживающих в МКП, жилье на постоянном месте жительства разрушено полностью либо частично.

Напомним, ранее представитель ООН сообщил, что переселенцам в местах компактного проживания требуется внимание, а также рассказал об основных проблемах ВПЛ. Также представитель ООН рассказал о проблемах переселенцев в модульных городках.

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