Кошка с буквой М на лбу: На передовой под Мариуполем «служит» Морячка

На передовой под Мариуполем (Донецкая обл.) с украинскими морпехами «служит» кошка по кличке Морячка. Ее историю сегодня, 20 октября, рассказали в благотворительном фонде «Повернись живим» («Вернись живым») на странице организации в Facebook.
«Несмотря на то, что выросла на войне, кошка с буквой М на лбу не борется за выживание: ее кормят, обогревают и чешут за ушком морпехи», – говорится в сообщении.
«Привела котят и, зараза, представляешь, складывала их ко мне в спальник!», – со смехом рассказал один из военных.
Он вспоминает, как кошка безразлично смотрит на пробегающих мимо мышей, и все равно разрешает ей сидеть на диване. «Морячка не задумывается о том, что будет завтра, и просто живет в свое удовольствие под защитой морпехов», – отмечают волонтеры.
Фото: БФ «Повернись живим»
Напомним, в степях Донбасса тысячи кошек и собак, родившихся, выросших и живущих на позициях украинских военных.
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