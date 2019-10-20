От детей до пенсионеров: На Донетчине пересчитали переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 17 октября официально зарегистрировано 498 320 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 17.10.2019 на территории Донецкой области учтено 421 792 семьи и 498 320 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 109 764;

дети – 62 729;

лица с инвалидностью – 17 462;

пенсионеры – 308 365.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 595 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 52 375;

Краматорск – 48 202;

Славянск – 40 082;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 605;

Константиновка – 23 292;

Марьинский район – 20 496;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 101;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 235;

Селидово – 16 157.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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