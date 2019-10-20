От КПВВ до моста – за менее 2 минут: Как работают электромобили в Станице Луганской (Фото)

В Станице Луганской (Луганская обл.) электромобили, которые перевозят людей от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) до разрушенного моста и в обратном направлении, преодолевают расстояние в 800 метров за менее 2 минут, что даже в зимних условиях гораздо быстрее, чем пешком или на тележке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Он напомнил, что КПВВ «Станица Луганская» – единственный в Луганской области КПВВ, который соединяет неподконтрольную и подконтрольную правительству Украины часть Луганщины и единственный на сегодня на линии разграничения пеший пункт пропуска.

Первый электрокар здесь запустили 2 месяца назад. «Восьмиместная электрическая машина, которая, согласно техническому паспорту, предназначена для перевозки игроков в гольф, ежедневно с 16 августа делала по 60 рейсов в день, перевозя более 400 человек. За два месяца помогли пересечь линию разграничения примерно 25 тысячам человек, 77% из которых постоянно проживают на неподконтрольной Украине части Луганщины (на территории т.н. "ЛНР") и пересекали линию разграничения с целью получения пенсионных выплат, документов украинского образца, покупки украинских продуктов, доступа к медикаментам, родов на подконтрольной территории, похорон близких или посещения родственников», – рассказал Каплин.

Второй электрокар для перевоза людей с инвалидностью, пожилых людей, беременных женщин и лиц с маленькими детьми был запущен 17 октября.

Каплин отметил, что ранее, до того, пока на КПВВ начали функционировать электрокары и автобусы, люди отдавали от 200 до 400 грн местным «рикшам», которые перевозили людей с инвалидностью через КПВВ. «Это были единственные средства передвижения, которые курсировали на КПВВ. От перевозки 25 тысяч человек, "рикши" зарабатывали около 7,5 млн грн (от 3 до 4 млн в месяц). За эти деньги (доход за два месяца перевоза людей с инвалидностью) можно было купить 25 гольфкаров, подобных тем, которые запустили», – добавил руководитель гуманитарной миссии.

Также он рассказал, что 2 гольфкара и 1 автобус в сравнении в день перевозят примерно одинаковое количество пассажиров. Гольфкар меньше по размеру, легче и более маневренный. «Он постоянно находится в движении, на его зарядку электроэнергией тратится около 700 грн в месяц, что в десятки раз дешевле, чем стоимость соляры или бензина. Гольфкар перевозит исключительно определенные категории (75+, люди с инвалидностью, беременные женщины и лица с детьми до 3-х лет), им гораздо удобнее садиться в электрокар, потому что он в несколько раз ниже, чем автобус. Летом, когда люди стоят часами в очередях и падают в обмороки, им полезна поездка на свежем воздухе. Ни один человек не получил обморок при поездке на электрокаре», – сообщил Каплин.

По его словам, электрокары будут работать и в зимний период. «Зимой у людей будет выбор, кто хочет ездить в автобусе – сможет ездить в автобусе. Кто в гольфкаре, того перевезем бесплатно. Гольфкар едет менее 2 минут, что даже в зимних условиях гораздо быстрее, чем пешком или на тележке», – уточнил руководитель гуманитарной миссии.

Евгений Каплин отметил, что правительство Украины продолжает восстановление разрушенного моста. На данный момент оборудована пешеходная зона внутри КПВВ, капитально отремонтирована дорога от КПВВ до разрушенного моста и запущен временный обходной мост.

Как сообщалось ранее, на участке между разрушенным мостом и КПВВ недавно заработали комфортабельный автобус и электромобиль. А 14 сентября на мосту в Станице Луганской начала работать группа социальной помощи – маломобильным людям бесплатно оказывают помощь при перемещении по деревянной лестнице на так называемом «провале» моста вблизи КПВВ.

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