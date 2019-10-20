До линии фронта 1 км: О чем просят жители Золотого-4 (Фото)

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский провел прием в населенном пункте Золотое-4 (также известен как Родина, Луганская обл.). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«По поручению уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, совместно с сотрудниками Офиса омбудсмена Украины (представительство в Луганской и Донецкой областях) осуществили выездной прием граждан в поселке Родина, который расположен за нулевым блокпостом (1 км до линии фронта). Это уже не первый наш визит в прифронтовые населенные пункты, проблемы и нарушения прав у жителей вдоль линии фронта очень похожи», – написал он.

Так, по словам представителя омбудсмена, в ходе приема жители данного населенного пункта обратились за помощью со следующими проблемами:

Проблемы доступа к медицинскому обслуживанию. В местном ФАПе (фельдшерско-акушерский пункт) дежурит только младший медицинский сотрудник. Люди просят об организации выездных приемов семейных врачей и детского врача, один раз в месяц. Подача некачественной воды в поселок. Отсутствие обеспечения местных жителей бытовым топливом (углем) для отопления домов в зимний период. Цены на предлагаемый уголь и транспортировку угля завышены из-за расположения поселка. Закрытие шахты, негативные экологические последствия затопления горных выработок для поселка. Невыплата заработной платы на шахтах ГП «Первомайскуголь», где работают большинство жителей поселка.

Лисянский отметил, что жители поселка попросили регулярного посещения их населенного пункта особенно после разведения военных сил.

«Все обращения взяты в работу. Акты реагирования оперативно составлены и отправлены в профильные службы», – подытожил Павел Лисянский.

Как сообщалось ранее, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы.

Напомним, жители Золотого-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

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