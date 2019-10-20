Германия и Россия обсудили подготовку встречи «нормандской четверки», – представитель правительства ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи «нормандской четверки», ситуацию в Сирии и газовый транзит через Украину. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает «Интерфакс».
«Канцлер провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В центре беседы была подготовка в скором времени саммита в "нормандском формате»- сказано в заявлении Зайберта.
Помимо «нормандского формата», в рамках которого обсуждается украинское урегулирование, стороны обсудили положение в Сирии и Ливии, а также «текущие переговоры о продолжении газового транзита через Украину».
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит в «нормандском формате» может состояться уже в ноябре 2019 года, если Кремль согласует даты.
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