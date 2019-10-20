В неподконтрольной Ждановке ребенок упал в колодец

Во временно неподконтрольной Ждановке (Донецкая обл.) девятилетний ребенок упал в нефункционирующий технологический колодец. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает «МЧС ДНР».

«Спасатели ГПСО г. Енакиево при помощи штурмовой лестницы и спасательной веревки извлекли мальчика 2010 г.р. из технологического колодца (глубина 6 м) и передали работникам скорой медицинской помощи и родителям», – говорится в сообщении.

Ребенок в медицинской помощи не нуждался.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!