Война на Донбассе: В ОБСЕ назвали количество жертв в этом году

На Донбассе с начала 2019 года зафиксированы 122 жертвы вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Наблюдатели зафиксировали 4 жертвы среди гражданского населения, из которых 3 до отчетного периода (в период с 30 сентября по 13 октября, – ред.), а одна 3 октября в результате обстрела в Старомихайловке. Таким образом, общая численность жертв среди гражданского населения, начиная с 1 января этого года, составляет 122 человека: 16 погибших и 106 раненых», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что в период с 30 сентября до 13 октября СММ зафиксировала около 17 тыс. нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 3 200 взрывов. «В предыдущие две недели зафиксировано 9 650 таких нарушений, включая более 2 350 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в центральной части Донецкой области», – уточняется в отчете.

Также Миссия зафиксировала свежие повреждения гражданских домов вследствие обстрелов и огня из легкого вооружения по обе стороны от линии соприкосновения.

Как сообщалось ранее, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе по состоянию на 11 сентября погибли 3 045 гражданских лиц.

По данным ООН, в период с 16 мая по 15 августа на Донбассе погибли 8 мирных жителей и 60 были ранены. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, на Донбассе за время вооруженного конфликта погибли 14 тысяч человек.

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