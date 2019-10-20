Американский аналитик: Никакое соглашение по Донбассу не будет достигнуто в ближайшее время

В ближайшее время никакое соглашение по Донбассу достигнуто не будет. Такое мнение американский профессор и авторитетный специалист по Восточной Европе Андрес Аслунд высказал в интервью журналу «Новое время».

По его словам, это связано со скандалом вокруг телефонного разговора президентов Украины и США и угрозой импичмента Дональда Трампа.

«Путин не будет готов соглашаться на что‑то на Донбассе, если США прямо или косвенно не участвуют в переговорах и не фиксируют свою позицию. Он ничего не сделал в течение полутора лет, потому что ждал выборов в Украине, а теперь оказывается, что и в США уже непонятно с кем вести переговоры до избрания нового президента, то есть до начала 2021 года», – объяснил аналитик.

Аслунд добавил, что это плохо для президента Владимира Зеленского, который «очень хочет прогресса в переговорах как доказательства своей эффективности, но вряд ли на что‑то здесь можно повлиять».

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