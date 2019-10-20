Достаточно живенько: Ситуация в пунктах пропуска днем 20 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Sharap: «10:23. На Майорске (Украина) в сторону Донецка 9 автомобилей и до 200 пеших»;

Наталья: «11:49. Майорск – ж**а...»;

Sharap: «12:02. На блок-посту Никитовка-Горловка в Донецк очередь уже перед промежуточным постом, уже 14 автомобилей. Дальше будет только больше»;

Мария: «14:30. Горловка в сторону Украины где-то по 6 фонарь».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Миша: «11:08. Каргил в Донецк основная 30-40. Достаточно живенько»;

Андрей: «11:40. Каргил в Донецк 50 общая, 10 льгота на 11:45»;

Катерина: «12:26. На Еленовке машин 5 где-то, на днр в сторону Донецка»;

Алина: «13:28. Каргил в Донецк – примерно 100 основная, льгота-50 машин. Марьинка в Донецк пеших много, не работала база»;

Алина: «14:00. Каргил в Украину – примерно 130 основная, льгота 60 машин»;

Вадим: «14:37. В Донецк на Каргиле машин много, движение каждые 20 мин. 2-3 машины».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Татьяна: «12:51. На Еленовке в сторону Донецка 11 машин»;

Bad: «12:55. На Еленовке в Волноваху за магазин машин 30-40. Много. Всего около 100+»;

Юрий: «13:41. На Еленовке в сторону Мариуполя машин очень много, около 150»;

Наталья: «13:58. На Еленовке в сторону Новотроицкого очередь почти до церкви».

КПВВ «Станица Луганская»:

Алексей: «11:16. В 9:15 на КПП лнр людей мало».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») пользователи соцсетей не сообщают.

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