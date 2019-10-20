Куда приедут мобильные отделения «Ощадбанка» на линии разграничения (Новый график)

В Донецкой и Луганской областях с 21 по 25 октября вблизи линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 20 октября, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.
Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:
- Бахмут (до переименования Артемовск), ул. Мира, 50 – 21-25 октября.
Режим работы отделения банка – с 9:30 до 15:00.
В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:
- Золотое, Золотовский городской совет, Попаснянський район – 21 и 25 октября;
- Трехизбенка, Новоайдарский район – 22 октября;
- Золотое-4, Золотовский горсовет, Попаснянський район – 23 октября;
- Нижнее, Нижненский поселковый совет, Попаснянский район – 24 октября.
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.
По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
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