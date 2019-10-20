ОБСЕ фиксирует военное присутствие на участках разведения в районах Петровского и Золотого

Команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировала военное присутствие на участках разведения в районах Петровского и Золотого. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 17 октября на участке разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия зафиксировал 1 внедорожник и 4 человек (по оценке, военнослужащих Вооруженных сил Украины) вблизи ранее зафиксированной траншеи примерно в 1 км к востоку от автодороги Т1316, в 50 м к югу от северного края участка разведения, а также, вероятно, боевую бронированную машину рядом с домом в жилом районе на юго-восточной окраине н. п. Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска).

Ночью 17 октября камера СММ в Золотом зафиксировала 1 снаряд, пролетевший в пределах 1–2 км к востоку (по оценке, за пределами участка разведения). 18 октября, осуществляя мониторинг на северной окраине Первомайска и к северо-востоку от Катериновки, члены патруля Миссии слышали 50 нарушений режима прекращения огня (в том числе 43 взрыва). По оценке, все взрывы произошли за пределами участка разведения в районе Золотого, но в пределах 5 км от его края.

18 октября на участке разведения в районе Золотого команда СММ зафиксировала не менее 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины, очищавших от растительности восточную и западную обочину автодороги T1316, на расстоянии до 750 м к югу от северного края участка разведения. Наблюдатели вновь видели, как на восточной стороне автодороги Т1316, примерно в 40 м к югу от северного края участка разведения, не менее 5 военнослужащих Вооруженных сил Украины устанавливали бетонные заграждения и стальные ворота с западной стороны новой позиции с использованием 5 барьеров типа Hesco.

В тот же день команда СММ способствовала установлению режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для того, чтобы Вооруженные силы Украины смогли осуществить контролируемый подрыв хвостового стабилизатора от 82-мм минометной мины (о котором ранее сообщалось), застрявшего посреди автодороги T1316 в пределах участка разведения.

16 октября (на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения) за пределами участка разведения в районе Золотого обнаружена инженерная машина в траншее в 100 м к северу от северного края участка разведения. 17 октября БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 3 экскаватора (ЭОВ-4421), 1 грузовик и около 12 человек (по оценке, военнослужащих Вооруженных сил Украины), которые копали 2 новые траншеи приблизительно в 10 м к северу от северного края участка разведения и в 300 м к востоку от автодороги T1316, в районе, где члены патруля Миссии ранее наблюдали за проведением работ по разминированию. БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал новую 60-м траншею, которая начиналась в 150 м к северу от северного края участка разведения и продолжалась дальше на юго-юго-восток.

16 октября на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения обнаружены, по всей видимости, 3 военных транспортных средства примерно в 570 м к югу от его северного края и приблизительно в 1,4 км к западу от его восточного края (по оценке, они принадлежали Вооруженным силам Украины).

В тот же день за пределами участка разведения на основе данных воздушного наблюдения выявлено 2 недавно сооруженных укрытия для транспортных средств (длиной 80 м и 400 м), в 100–270 м к западу от западного края участка разведения, а также новые траншеи приблизительно в 200 м и 460 м к югу от южного края участка (по оценке, все они принадлежали Вооруженным силам Украины).

Днем 18 октября, патрулируя примерно в 2 км к северу от Петровского и приблизительно в 2 км к северо-востоку от н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), члены патруля Миссии слышали 8 нарушений режима прекращения огня (включая 7 взрывов неопределенного происхождения). По оценке, все они произошли за пределами участка разведения, но в пределах 5 км от его края.

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