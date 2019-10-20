Муж умер на неподконтрольном Донбассе: Переселенка смогла оформить наследство спустя 2 года

В Украине переселенцы очень часто обращаются к правозащитникам с вопросами получения наследства на имущество, которое находится на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом, ссылаясь на собственную статистику, сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) на своей странице в Facebook.
Так, в приемную УХСПЧ в Мариуполе (Донецкая обл.) обратилась переселенка, у которой еще в 2016 году на временно неподконтрольной Украине территории умер муж. «Женщина не была уверена, что сможет получить наследство мужа – они были зарегистрированы в качестве внутренне перемещенных лик (ВПЛ), но не прошли проверку через систему "Аркан". Также супруги недополучали пенсию, хотя имели на нее право», – говорится в сообщении.
Правозащитники поясняют, что, по общему правилу, наследство можно получить, если в течение 6-месячного срока получить свидетельство о смерти на территории Украины и обратиться к нотариусу. «И эта переселенка в 2019 году, более 2 лет после смерти своего мужа, этого так и не сделала. В таких случаях начинает действовать другое правило, о котором женщина не знала. По закону, если она проживала вместе с мужем на момент его смерти, то считается, что она получила наследство автоматически», – уточняется в сообщении.
Так, юристы проконсультировали переселенку, вместе с ней обратились к нотариусу и защитили ее права.
Напомним, оформление наследства умершего на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса имеет свои особенности.
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