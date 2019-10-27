От соцстипендий до кредитов: Какие льготы на образование предоставляются переселенцам

В Украине для студентов из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) предоставляются 7 главных льгот на получение образования (для студентов высших учебных заведений и профессионально-технических училищ). С лета 2019 года эти льготы предоставляются или прекращаются по новым условиям. Об этом рассказал юрист-аналитик общественной организации «Донбасс-SOS» Остап Гункевич.

Так, эти льготы были введены Постановлением №975 в 2016 году. Летом 2019 года были внесены изменения, которые несколько расширили возможность студентов-ВПЛ получить определенные льготы.

По общим условиям льготы предоставляются студентам вузов и профессионально-технических училищ до конца их обучения в этих учебных заведениях. Возрастной границей, когда приостанавливается предоставление льгот, является достижение студентом 23 лет.

После достижения 23 лет или после завершения обучения предоставление льгот прекращается.

По словам правозащитника, к льготам, которые входят в новый список, относятся:

Обучение за средства государственного или местного бюджета. Как известно, для абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса, а также из населенных пунктов в зоне проведения боевых действий, действуют специальные центры «Донбасс – Украина». Путем обращения в них абитуриенты могут поступить в учебные заведения на подконтрольной территории без сдачи ВНО и аттестата. Возможность для студентов первыми иметь право перевестись на бюджетную форму обучения в случае, если каким-то образом освобождается бюджетное место. Социальные стипендии. Они предоставляются только студентам-бюджетникам из числа ВПЛ. Право на бесплатные учебники. Право на бесплатный интернет. Право на бесплатное проживание в общежитиях, если речь идет о студентах профессионально-технических учреждений. Право на скидку для студентов на проживание в общежитиях вузов.

Кроме того, абитуриентам и студентам из числа переселенцев доступны льготные кредиты на образование для тех, кто обучается по контракту или поступает на контрактную форму обучения. Данная возможность была создана правительством летом 2018 года и введена Постановлением №673. Юрист отмечает, что этот вид льготного кредита является очень удобным, поскольку его условия комфортны. В частности, возвращение суммы кредита начинается только после нескольких месяцев после завершения студентом университета или профессионально-технического учебного заведения.

Юрист отмечает еще одно нововведение, что касается общего порядка предоставления льгот. «Теперь по общему порядку льготы предоставляются не только тем, кто выехал с временно оккупированных территорий, а также тем, кто имеет статус ВПЛ, а и тем, кто проживает в населенных пунктах зоны, прилегающей к линии разграничения. То есть, как мы видим, появилась еще одна категория, имеющая право на эти льготы», – уточнил Остап Гункевич.

Для того, чтобы получить одну или несколько из вышеперечисленных льгот, студенту необходимо обратиться с заявлением к руководителю его учебного заведения. Также необходимо предоставить следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность, – паспорт;

документ, дающий право на льготу. Например, справка ВПЛ.

Для лиц, не достигших совершеннолетия, заявление подается их законными представителями – родителями или опекунами.

Бывают ситуации, когда руководство учебного заведения отказывается предоставить ту или иную льготу. В таком случае юрист рекомендует следующий порядок обжалования этих действий:

В первую очередь необходимо получить письменный отказ в предоставлении той или иной льготы, которую руководитель учебного заведения будет обязан предоставить. Далее с этим письменным отказом нужно обратиться в местный департамент образования и науки и там ее обжаловать. Если и в департаменте будет отказ, то также нужно его требовать именно в письменной форме и тогда уже обжаловать этот отказ в административном судебном порядке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UKRLIFE.TV»

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