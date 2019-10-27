Прописан и проживает на неподконтрольном Донбассе: Как пенсионер может получать выплату

В Украине пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пенсию выплачивают по указанному в заявлении месту фактического проживания на подконтрольной территории. Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения – начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута, передает «Урядовий кур’єр».

Она ответила на вопрос, может ли пенсионер получать пенсию по возрасту на территории Украины, если он/она зарегистрирован (а) и фактически проживает на неподконтрольной территории Украины. «Пенсию выплачивают по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины организации, осуществляющие выплату и доставку пенсий, или через учреждения банков в порядке, предусмотренном Кабинетом министров Украины», – сказала Светлана Шута.

Также она напомнила, что реализация прав ВПЛ, в том числе на пенсионное обеспечение, осуществляется в соответствии с законодательством Украины, а именно Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и некоторых постановлений КМУ.

Так, Постановлением КМУ от 05.11.2014 года №637* определено, что назначение, восстановление и продолжение выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) внутренне перемещенным лицам, в том числе лицам, которые отказались от справки о постановке на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, осуществляют территориальные органы Пенсионного фонда на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о ВПЛ.

Напомним, как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, в Украине наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ, а также жителям временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса. На 1 января 2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошедший период на сумму более 8 млрд грн.

Как сообщалось ранее, по мнению главы Комитете ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрия Лубинца, вопрос получения пенсий переселенцами в Украине необходимо отделить от статуса ВПЛ.

* Постановление КМУ №637 от 05.11.2014 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам», которое предусматривает обслуживание и прохождение физической идентификации переселенца исключительно в Ощадбанке, а также привязку выплат к справке ВПЛ.

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