Долги по пенсиям ВПЛ: Суд вынес решение в пользу переселенки

Переселенка в суде защитила право на выплату пенсионной задолженности. Закарпатский окружной административный суд вынес решение, которым признал действия Мукачевского объединенного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области о невыплате пенсии истице за период май-август 2018 года противоправными и обязал выплатить пенсию за указанный период. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, суд установил, что выплата пенсии гражданке Пенсионным фондом была приостановлена ​​на основании сведений из системы «Аркан» о пересечении ею границы и отсутствие на подконтрольной территории более 60 дней до выяснения обстоятельств фактического проживания с мая 2018 года. «На основании заявления истицы от 08.08.2018 года после подтверждения фактического места проживания выплата пенсии восстановлена, однако ей сообщено, что оплата за период май-август 2018 года учитывается отдельно и будет выплачиваться в отдельном порядке», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что, поскольку на сегодня отдельного порядка относительно выплаты доплат за прошлый период нет, пенсионерка не получила денег, а потому считает такие действия незаконными и нарушающими ее право на пенсионное обеспечение.

Суд отметил, что нормативно-правовым актом, которым определено осуществление пенсионных выплат по общеобязательному государственному пенсионному страхованию является Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Другие нормативно-правовые акты в этой сфере правоотношений могут применяться исключительно при условии, если они не противоречат настоящему Закону.

«Суд считает, что ссылка ответчика на отсутствие установленного порядка выплаты пенсии за прошедшее время не может лишать права пенсионера на получение социальной выплаты при отсутствии других установленных на то оснований. Суд также отметил, что статус внутренне перемещенного лица придает лицу специальные, дополнительные права, не сужая, между тем, объем конституционных прав и свобод личности», – рассказали в пресс-службе.

Так, учитывая указанное, суд пришел к выводу, что бездействие ответчика по невыплате гражданке задолженности по пенсии за период май-август 2018 год является противоправным.

Как сообщалось ранее, суды в более чем 90% случаев встают на сторону переселенцев и отмечают, что отдельными положениями постановлений Кабинета министров Украины не может быть уменьшено право лица на получение пенсии. В то же время ПФУ выбрал политику не выплаты переселенцам недополученных сумм пенсий.

Напомним, что ПФУ проигнорировал 90% судейских решений, которые обязали ведомство выплатить пенсионную задолженность переселенцам. Всего по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг ПФУ составил 600 млн грн. По данным БФ «Право на защиту», по состоянию на сегодня более 40 человек умерли, так и не дождавшись выполнения территориальными органами ПФУ судебных решений в их пользу.

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