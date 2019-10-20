Инструменты гуманитарного права: В МинВОТ состоялось обсуждение особенностей применения на Донбассе

Вопросы применения и реализации международного гуманитарного права (МГП) в Украине, организации гуманитарной помощи пострадавшим от российско-украинской войны на востоке Украины и другие важные вопросы обсудили заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по вопросам европейской интеграции Алексей Ильяшенко и Глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт, сообщает пресс-служба министерства.

«Эффективное использование инструментов международного гуманитарного права для безопасности людей во время войны на востоке Украины и тех, кто вынужден проживать на временно оккупированной территории, остается одним из приоритетов деятельности Министерства», – акцентировал Ильяшенко. Он выразил благодарность МККК за постоянную помощь гражданам Украины, которые пострадали от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Флоранс Жиллетт заверила в дальнейшей поддержке Украины и отметила, что МККК является беспристрастной и независимой гуманитарной организацией, которая работает для защиты жизни и достоинства людей, пострадавших во время вооруженной агрессии и других проявлений насилия, а также для оказания помощи наиболее уязвимым категориям населения в преодолении экономических трудностей.

«Международный Комитет Красного Креста прилагает все усилия, чтобы предотвратить страдания людей в Украине, и призван распространять и укреплять гуманитарное право и универсальные гуманитарные принципы», – подчеркнула глава делегации МККК в Украине Флоранс Жиллетт.

Обе стороны согласились о необходимости активизации работы Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине – совещательного органа, действующего при Кабинете министров Украины, и усиление межправительственных коммуникаций в этом направлении.

Во время встречи также обсудили участие министерства в ряде международных мероприятий по имплементации МГП, в частности к 70-летию Женевских конвенций 1949 года, соорганизатором которых является МККК. Темами таких мероприятий заявлено правовое регулирование, защита культурного наследия, восстановление связей и поиск пропавших без вести.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!