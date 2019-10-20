В Украине ступил в силу закон о дезертирах

Законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы, в частности регулируется вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины, вступил в силу сегодня, 20 октября.

Документ признает военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, которые дезертировали из ВСУ и других формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

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