40% пустых квартир: Стали известны итоги «переписи» населения в Донецке

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке до 40 % квартир в многоэтажных домах стоят пустые. Об этом в интервью российскому СМИ рассказала жительница Куйбышевского района, одна из «переписчиц» прошедшей недавно там «переписи населения».

«Если до войны у нас были полные подъезды людей, то сейчас, в моем, например, подъезде выехало процентов сорок. В целом такая картина и по моему району переписи. В каждом подъезде процентов тридцать-сорок пустых. Пустые – значит никто не проживает. Но, когда начала наводить справки, оказалось, что по квартирам проходят оплаты. Как правило, кто-то за пустующими квартирами следит, но люди там не живут», – говорит она.

Также она отметила, что жители некоторых квартир не открывали «переписчикам» двери. А в стационарные пункты «переписи» приходили из-за слухов о том, что если квартира никак не отметилась, то ее могут забрать.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Переписчикам обещали за работу до 10 тыс. руб. (3 845 грн). Определенной категории людей выдавали справку о прохождении переписи. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.

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