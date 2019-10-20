В донецком приюте пытаются спасти собаку, которую травили и кормили иголками

Донецкий приют «ПИФ» пытается спасти собаку не от тяжелой травмы или болезни, а от людей. Пес по кличке Босс живет в Тепличном. Свое детство он провел на рынке, пока его не забрала семья, но и там его жизнь не стала легкой, сообщает местный интернет-ресурс.
«Хозяева увлечены алкоголем, постоянные запои. В жизни собака никогда не ела нормальную еду, приучена к сухарям и прокисшим объедкам. Прошлой зимой хозяева беспробудно пили, от голода Босс выл, что не нравилось соседям. Его накормили ядом, он выжил, насыпали иголок в еду, он выжил. Его хотели усыпить «чтоб не мучился», но слишком дорого», – рассказывает волонтер приюта Юлия.
Несмотря на то, что приют и так переполнен собаками, сотрудники ПИФа не могли оставить Босса. Они отправились в Тепличный, чтобы забрать пса к себе. Но там столкнулись с неожиданной реакцией хозяев.
«Женщина вцепилась в собаку с воплем: «Это мой член семьи». Ни бутылка, ни деньги забрать пса не помогли. Теперь ждем того веселого момента (очередного запоя хозяев собаки), чтобы забрать собаку.», – отметила Юлия.
Но все же у Босса есть один верный друг кошка-подружка, которая еще совсем котенок. Ей повезло больше. Хоть ее состояние и оставляет желать лучшего: с кучей глистов и блох. Но котенка все же получилось отобрать у нерадивых хозяев. Теперь он живет в приюте.
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