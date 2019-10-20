В Северодонецке пьяный мужчина ночью ходил по городу с малышкой и просил полицию о помощи

В Северодонецке Луганская обл.) патрульные полицейские обнаружили нетрезвого мужчину, который сидел на улице с 4-летним ребенком ночью. Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Около 23 часов, патрульные получили вызов на служебный планшет информационного характера. В сообщении говорилось о том, что заявитель нуждается в помощи патрульной полиции, какой именно не уточняет, находится на улице Гагарина.

Прибыв по указанному адресу инспекторы обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения с ребенком 4-х лет, который очень замерз. Он не мог объяснить почему он с малолетним ребенком сидит ночью на улице и где его родители. Телефона при себе, он не имел, единственное что сказал – приехал из Лисичанска к сестре.

Патрульным удалось установить адрес проживания сестры. Она объяснила, что девочка – это внучка этого 61-летнего гражданина. Телефона родителей или адреса проживания девочки, она не знает.

Патрульные доставили мужчину с ребенком в Северодонецкий отдел полиции для установления места нахождения родителей девочки и сообщили инспектору ювенальной превенции.

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