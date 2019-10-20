Масштаб, рейтинги и наука: в Минобразования рассказали, какие вузы получат больше денег

В 2020 году изменится принцип финансирования учреждений высшего образования в Украине: университеты, включенные в престижные международные рейтинги, получат больше денежных средств. Об этом рассказал в интервью LB.ua заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

«В 2020 году каждый университет в системе подчинения Минобразования гарантированно получит 80 % от своего бюджета 2019 года. Таким образом будут распределены примерно 12,4 млрд грн. Еще около 4 млрд грн будут распределены по результатам деятельности университетов», – пояснил он.

По словам Стадного, дополнительное финансирование будет выделяться на основании ряда критериев, которые должны «прямо или косвенно свидетельствовать о том, какие университеты сильнее, а какие слабее». Один из них – включение университета в престижные международные рейтинги.

«Например, есть ТОП-1000 международных рейтингов (QS, Times Higher Education), туда у нас входят шесть университетов. Если университет входит в эти рейтинги, он будет получать больше финансирования», – подчеркнул замминистра.

Еще одним критерием, по его словам, является научная деятельность.

«Следующий показатель – по научной деятельности, но мы еще выбираем, какой это будет показатель – цитирование или количество публикаций в изданиях, входящих в наукометрические базы (Scopus, Web of Science)», – объяснил Стадный.

Также в Минобразования рассматривают критерий объема внебюджетных средств, полученных за научные заказы.

«Что это значит? Если университет получает от бизнеса или международных доноров заказы на проведение исследований, это означает, что ему доверяют. И мы можем вкладывать в него средства. Условно туда, где есть гривна извне, дадим гривну бюджетную», – отметил замминистра.

Четвертый критерий, который будет учитываться при выделении дополнительного финансирования, – это контингент студентов.

«На сегодняшний день количество студентов – это наиболее определяющий показатель. Количество студентов влияет на количество ставок, а по ставкам и предоставляют финансирование… Со следующего года контингент студентов будет гораздо меньше влиять на размер финансирования. Это нужно для того, чтобы развязать руки университетам и преподавателям, чтобы они вернули себе святое право отчислять студентов, которые не учатся. Также мы в контингент вставляем различные коэффициенты для специальностей. Например, медицинская специальность более ценная, чем философия или экономика, потому связана с разнообразным оборудованием. Там, где нет дополнительных расходов, будет меньше коэффициент (один студент-медик финансово будет "весить", как три студента-экономиста)», – проинформировал Стадный.

Пятый критерий – это «масштаб университета». В Минобразования его рассматривают как «инструмент для объединения университетов».

«Чем больше учреждение высшего образования, тем больше у него будет денег. Мы будем применять определенную градацию – например, "университеты до трех тысяч студентов", "от трех до шести тысяч" и тд. Вполне возможно, что будет много ситуаций, когда при объединении два учреждения будут иметь большее финансирование, чем каждый отдельно. То есть, это позитивный стимул объединяться», – заявил замминистра.

Еще один критерий – занятость выпускников того или иного университета.

«Со следующего года мы запустим мониторинг занятости выпускников, результат которого так же будет влиять на то, сколько денег получит университет. Понятно, что человеку после выпуска нужно время на адаптацию, пройдет два-три года, и мы посмотрим, где на рынке труда находится выпускник», – отметил Стадный.

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