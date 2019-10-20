Пенсии в Украине: На какие надбавки вправе рассчитывать граждане

Пенсии в Украине назначают в соответствии с законами «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (Закон №1058), «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О прокуратуре». В ряде случаев пенсионер вправе рассчитывать на надбавки. Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения – начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута, передает «Урядовий кур’єр».

Так, по ее словам, к пенсиям при наличии оснований могут устанавливаться:

повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (Закон №3551);

целевая денежная помощь на жизнь в соответствии с Законом Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны» (Закон №1603);

пенсия за особые заслуги перед Украиной в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (Закон №1767);

повышение детям войны согласно Закону «О социальной защите детей войны»;

дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью? пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (Закон №796);

компенсационная выплата за потерю кормильца в соответствии с Законом №796;

надбавка в соответствии с Законом Украины «О донорстве крови и ее компонентов»;

надбавка неработающим пенсионерам, имеющим на иждивении детей до 18 лет до пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет;

надбавка на уход лицам с инвалидностью I группы; одиноким лицам с инвалидностью II группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста; одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста; одиноким получателям пенсий по возрасту и за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (кроме лиц, получающих государственную социальную помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»);

повышение в соответствии с пунктом «г» ст. 77 Закона Украины «О пенсионном обеспечении»;

повышение в соответствии с Законом Украины «О жертвах нацистских преследований»;

повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине»;

государственная социальная помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

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