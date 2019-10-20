Кабмин согласовал увольнение главы Луганской ОГА Комарницкого

Сегодня, 20 октября, во время заседания, Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Киевской и Луганской областных государственных администраций. Об этом сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, передает УНН.
Так, правительство согласовало увольнение главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.
О причинах увольнения не сообщается.
Напомним, что Виталий Комарницкий был назначен на должность председателя Луганской ОГА 7 июля 2019 года.
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