Кабмин согласовал увольнение главы Луганской ОГА Комарницкого

Сегодня, 20 октября, во время заседания, Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Киевской и Луганской областных государственных администраций. Об этом сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, передает УНН.

Так, правительство согласовало увольнение главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

О причинах увольнения не сообщается.

Напомним, что Виталий Комарницкий был назначен на должность председателя Луганской ОГА 7 июля 2019 года.

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