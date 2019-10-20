«Мариуполь» вырвал победу над СК «Днепр-1»

«Мариуполь» вырвал победу над СК «Днепр-1»

20.10.19 18:46dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ФК «Мариуполь»

В рамках первого воскресного матча 11-го тура УПЛ «Мариуполь» обыграл СК «Днепр-1». Гол забил Валерий Федорчук.

«Мариуполь»  «Днепр-1»  1:0

Голы: Федорчук, 82 (1:0).

Предупреждения: Чоботенко, 45, Кирюханцев, 47 -Снижко, 28

«Мариуполь»: Гальчук, Чоботенко, Дава, Тищенко, Кирюханцев (Полегенько, 80), Федорчук, Танковский, Мишнев, Горбунов, Чурко (Путря, 74), Топалов (Чех, 84)

Запасные: Поспелов, Кащук, Петерман, Корниенко

Гл.тренер – Александр Бабич

«Днепр-1»: Юрчук, Сафронов, Гуйе (Лопыренок, 74), Логинов, Шаповал, Кравченко, Снижко (Батагов, 46), Когут, Назаренко, Чичиков (Коркишко, 33), Супряга

Запасные: Бабичин, Булеца, Романюк, Кулиш

Гл.тренер – Дмитрий Михайленко

Арбитр – Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты – Евгений Петраков, Владимир Коротин (оба – Киев)

Четвертый арбитр – Игорь Пасхал (Херсон)

Наблюдатель арбитража – Владимир Пьяных (Донецк)

20 октября. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 3124 болельщика.

Статистика матча (в скобках  первый тайм):

Удары: 8 (4) – 4 (1)
Удары в створ: 5 (2) – 5 (1)
Угловые: 6 (4) – 3 (2)
Вне игры: 1 (0) – 0 (0)

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