«Мариуполь» вырвал победу над СК «Днепр-1»

В рамках первого воскресного матча 11-го тура УПЛ «Мариуполь» обыграл СК «Днепр-1». Гол забил Валерий Федорчук.
«Мариуполь» – «Днепр-1» – 1:0
Голы: Федорчук, 82 (1:0).
Предупреждения: Чоботенко, 45, Кирюханцев, 47 -Снижко, 28
«Мариуполь»: Гальчук, Чоботенко, Дава, Тищенко, Кирюханцев (Полегенько, 80), Федорчук, Танковский, Мишнев, Горбунов, Чурко (Путря, 74), Топалов (Чех, 84)
Запасные: Поспелов, Кащук, Петерман, Корниенко
Гл.тренер – Александр Бабич
«Днепр-1»: Юрчук, Сафронов, Гуйе (Лопыренок, 74), Логинов, Шаповал, Кравченко, Снижко (Батагов, 46), Когут, Назаренко, Чичиков (Коркишко, 33), Супряга
Запасные: Бабичин, Булеца, Романюк, Кулиш
Гл.тренер – Дмитрий Михайленко
Арбитр – Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты – Евгений Петраков, Владимир Коротин (оба – Киев)
Четвертый арбитр – Игорь Пасхал (Херсон)
Наблюдатель арбитража – Владимир Пьяных (Донецк)
20 октября. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 3124 болельщика.
Статистика матча (в скобках – первый тайм):
Удары: 8 (4) – 4 (1)
Удары в створ: 5 (2) – 5 (1)
Угловые: 6 (4) – 3 (2)
Вне игры: 1 (0) – 0 (0)
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