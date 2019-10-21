Скажут, что они пострадавшие: В Донецке в ДТП попали «военные» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП с «военными». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла 20 на пересечении пр. Мира и ул. Артема: после столкновения с иномаркой «Волга» с черными номерами вылетела на клумбу. Не обошлось без пострадавших: на месте ДТП работала «скорая».

Местные жители отмечают, что «военные» постоянно нарушают правила дорожного движения:

Вера: «И опять военные!»;

Александр: «Если номера военные, значит, именно они летели на красный или пьяные. Откуда вы, блин, такие стереотипы взяли?»;

Макс: «Обоснование от меня, от простого водителя: в 90% наблюдаемых нарушений около людей с синими номерами – их вообще не останавливают. В 9-ти случаях из 10-ти люди с черными номерами плевать хотели на красный свет светофора. В 10 случаях из 10 люди с черными номерами стоят под знаками "Остановка/стоянка запрещена". В 10 случаях из 10 люди с черными номерами носятся по городу, наплевав на знаки "Ограничение скорости". И да, я больше чем уверен, что "Волга" виновата»;

Роман: «Да не парься, скажут, что они пострадавшие, как по другому-то?».

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