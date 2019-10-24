В соцсети показали маршрут из Донецка в Макеевку (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал маршрут из Донецка в Макеевку.

Путь на легковом авто дончанин начал в центре. Возле пл. Ленина он свернул на ул. Постышева. Далее мужчина проехал заброшенный ресторан, мост через реку Кальмиус. «Стиг Барди» отметил, что не вся рыба погибла во время замора, и рыбаки продолжают ее ловить.

Далее мужчина миновал поворот на больницу Калинина, закрытый супермаркет «Амстор», бывший ночной клуб «НЛО» (сейчас называется – «Лица»). «Наверное, работает он до 22:00, как и все заведения, а потом закрывается», – прокомментировал житель Донецка.

В Калининском районе мужчина проехал сгоревший дворец спорта «Дружба». Он отметил, что движение на дороге «достаточно оживленное». Далее на его пути был «Мотель», авторынок, где торгуют подержанными авто. Макшоссе также не было пустым – несколько автомобилей двигались в попутном направлении, в Макеевку.

«Стиг Барди» отметил, что проехал мимо Донецкого ботанического сада, а также отметил хорошую дорогу, что связывает Донецк и Макеевку. «Стоят автосалоны пустые, что по левую, что по правую сторону», – сообщил дончанин.

После Чайкинского кольца (уже в Макеевке) также находится «Амстор», который не работает. При этом строительный гипермаркет «Галактика» (работает на захваченных мощностях «Эпицентра») открыт, но людей не слишком много.

На дорогах в Макеевке – много машин. «Здесь намного более оживленно, чем в центре Донецка. Не знаю почему… Суббота, но просто ужас», – прокомментировал дончанин.

Завершил поездку житель Донецка, приехав в центр Макеевки, на Центральный рынок. Поездка заняла примерно 20 минут.

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