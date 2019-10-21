Чьи субсидии «смоет» второй вал верификации?

В начале нынешнего месяца премьер Алексей Гончарук уже традиционно (для украинских глав правительств в это время) сообщил, что все украинцы, которые будут испытывать необходимость в субсидиях на оплату жилищно-коммунальных услуг, эти субсидии непременно получат. Ведь это – «вопрос энергетической безопасности государства». Но…

«Мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию», – многозначительно добавил он, как бы прозрачно намекая на то, что далеко не все, кто захочет получить, смогут.

Субсидии «отбирать» не будут?

После того, в среде малоимущих народных масс немедленно возникло некоторое беспокойство, особо ощутимое на востоке страны, где и находятся все три региона, стабильно лидирующие по количеству субсидиантов. Речь о Днепропетровской, Харьковской и, конечно, Донецкой области.

Едва ли это повод для гордости, но Донецкая область уверенно лидирует между регионами Украины по количеству семей, получающих от государства субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно последним данным Госстата, в январе-августе нынешнего года в области субсидии были назначены 245,3 тыс. домохозяйств. Это почти 13% всех украинских семей-субсидиантов.

Что это означает в свете заявления премьера? То, что жители именно этого региона, скорее всего, наиболее сильно и полномасштабно ощутят на себе все последствия ужесточения верификации…

Впрочем, суровый тон главы правительства немедленно попыталась мягчить министр социальной политики Юлия Соколовская.

«Власть не собирается отказывать получателям субсидий. В проекте госбюджета на 2020 год заложено 47,6 млн грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг. То есть, фактически никакого сокращения нет. Если сравнивать с затратами на эти цели этот год – 55,1 млрд грн - то заложенные 47,6 млрд грн – действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам. Поэтому еще раз подчеркиваю: сокращение расходов не приведет к сокращению получателей!», – немного путанно объяснила она.

По ее словам, выходило, что количество получателей субсидий останется прежним («резать» не будут), просто сумма выплат большинству из них уменьшится, потому что у них выросли доходы.

Или, все-таки будут?

В общем и целом, получилось не очень убедительно хотя бы потому, что многие из украинцев, которым адресовались ее слова, слышали заявление председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Андрея Геруса, в котором он прямо заявил, что «количество получателей субсидий в стране… нужно сокращать».

«В сентябре 2019 года цена на газ для населения значительно меньше, чем показатели за аналогичный период 2018 года. Соответственно, если тарифы уменьшаются, значит необходимо урезать количество субсидиантов. К тому же, в современном обществе главной нормой должна стать привычка сперва оплачивать тарифы и налоги, а потом свободно тратить доходы на все остальное, на кино, книги и так далее», – пояснил он свою позицию.

Если развивать идею министра социального развития, добавив в нее тезисы главы парламентского комитета по ЖКХ, получается картинка близкая к идиллии. Доходы населения с прошлого года настолько возросли, а коммунальные тарифы – снизились, что некоторым (а может и многим) помощь государства в виде субсидий и вовсе ни к чему.

И тут (как в анекдоте) пришел… Госстат и все опошлил. Несколько дней назад он опубликовал данные по выплате субсидий за август нынешнего года (более новых данных пока нет). Согласно официальной статистике, общая сумма субсидий, назначенных домохозяйствам по итогам 8-ми месяцев нынешнего года, составила 963,8 млн грн. И это более чем на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Общее количество домохозяйств, которым назначили субсидии, увеличилось на 7,2% – почти до 3,2 млн в сравнении с тем же периодом прошлого года. А средний размер назначенной в августе 2019 года субсидии на одно украинское домохозяйство вырос на 46,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 141,8 грн. Впрочем, последняя цифра меняется от месяца к месяцу и ни о чем особо не говорит.

Тем не менее, исходя из этих данных, получилась несколько иная картина. И количество получающих субсидии на оплату услуг ЖКХ растет, и суммы субсидий украинским семьям также как-то совсем не уменьшаются. Ну, если и то, и другое принудительно не уменьшать.

Особенности зимней верификации

Впрочем, речь идет о летнем периоде. Что же касается зимнего, то тут все иначе.

«Число получателей субсидий в Украине сократилось почти в 1,5 раза – с 4 млн домохозяйств в прошлом отопительном сезоне до 2,8 млн в нынешнем. Одна из причин сокращения – более строгая проверка субсидиантов государством. Сейчас проводится более строгая верификация претендентов на получение социальной помощи. В частности, проверяют их источники доходов, отсутствие двойной регистрации. Некоторые семьи специально разъезжались или разводились, чтобы получать субсидию. Это свидетельствует, что были определенные злоупотребления. И государство проводит ревизию. Нужно понимать, что государство и правительство будут стремиться сокращать социальные выплаты. Потому, что это большая обуза, которая оплачивается, в том числе, из наших налогов. Будут строже проверять тех, кто получает социальную помощь. Это можно реализовать через инспекции социальными службами. Так, что в дельнейшем число семей, получающих выплаты, может сократиться еще больше», – сообщил несколько дней назад начальник Главного управления юстиции Киева Станислав Куценко.

К этому времени, слова премьера о том, что правительство «внимательно изучит вопрос сокрытия доходов» получателями субсидий, получили новое развитие. Точнее, правительство получило новые правовой инструмент для обещанного «изучения».

Как известно, 17 октября Верховная Рада приняла закон «О верификации и мониторинге государственных выплат». Самыми крупными государственными выплатами населению являются пенсии и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. А под верификацией подразумевается схема действий по сбору и проверке достоверности информации, которая влияет на право получения и размер государственных выплат, а также выявление несоответствий данных в различных базах данных, реестрах и информационных системах.

Что же касается цели подобных мероприятий, то они всегда одни и те же. Официально это называется «обеспечением эффективного использования бюджетных средств», что на простой язык переводится как «сокращение затрат», т.е. уменьшение объемов выплачиваемых средств. В нашем конкретном случае – уменьшение количества субсидиантов и размеров получаемых ими субсидий.

Впрочем, сам автор закона – депутат Даниил Гетманцев – в пояснительной записке написал, что его закон просто «повысит оперативность, качество и результативность процесса верификации государственных выплат».

Минфин уполномочен заявить

В Министерстве финансов назвали несколько ключевых моментов реализации нового закона. Так все получатели государственной помощи будут автоматически проверяться сравнением их данных в госреестрах и базах данных. Примечательно, что основной акцент здесь делается на то, что процесс будет происходить «без человеческого вмешательства». Тех, кто будет вносить данные в базу данных и анализировать результаты людьми, видимо, не считают.

Дополнительные проверки будут проводиться только в отношении тех, у кого обнаружена недостоверность поданных им данных при назначении выплаты.

Самый интересный пункт такой: Минфин по результатам верификации будет лишь сообщать соответствующим органам об обнаруженном несоответствии данных и… рекомендовать его устранить в различных реестрах и базах данных. Последнее может означать, что вероятность ошибок при анализе и сопоставлении информации может быть значительной и верификатор, обнаружив несоответствие данных, не знает, чем оно вызвано.

Также в Минфине сообщили, что будут проводить (по сути) три разные верификации.

Первичная (или превентивная) будет происходить сразу во время обращения человека за назначением выплаты. Его, как говорится, немедленно «пробьют по базам». Точнее – оператор внесет информацию в единую базу и тут же получит данные первичной верификации. Сейчас такая проверка проводится только в отношении уровня доходов и наличие в течение года затрат на сумму свыше 50 тыс. грн. После запуска единой базы данных электронной верификации и мониторинга планируется подключить данные о: владении землей, банковскими вкладами и нахождение в списке льготников.

Текущая верификация означает, что всю информацию о человеке, которому назначили любую государственную выплату, будут непрерывно (видимо, в автоматическом режиме) отслеживать и сопоставлять, стараясь обнаружить несоответствие. Сейчас таких проверок нет.

Ретроспективная верификация, в сущности, то же самое, что и текущая, только она проводится в отношении тех, кто уже не получает государственные выплаты. Но получал ранее. Это означает, что любой украинец, получавший государственную помощь будет «верифицироваться» еще три года после того, как эту помощь он получать прекратил. И таких проверок сейчас нет.

Если в случае какой-то верификации были обнаружены те самые несоответствия, то чиновники ведомства, осуществляющего (или осуществлявшего) соответствующие выплаты, получив эту информацию, переводят процесс в «ручной режим». Например – поручают инспектору провести дополнительную проверку и принять окончательное решение – устранить ошибку или вернуть ошибочно выплаченные деньги…

Ретроспективная верификация… верификации

Для того, чтобы понять, что именно будет происходить, можно вспомнить верификацию, которая происходила в прошлом, 2018 году. Как известно, тогда Минфин по результатам своих сверок по базам данных направил около 7,5 млн рекомендаций о проверке достоверности информации, поданной получателями субсидий. Как позже похвастались в Минфине, по итогам 2018 года не было назначено более 14 млрд грн субсидий. Напротив, государством было взыскано назад 46,5 млн грн, уже выплаченных украинцам в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Яростную и беспощадную верификацию тогда неожиданно прервал… Конституционный суд. С подачи Уполномоченного Верховной Рады по правам человека 11 октября прошлого года он по сути запретил Минфину продолжать верификацию методами, нарушающим права граждан.

На случившееся Минфин отреагировал интересно. Он сообщил, что и-за остановки верификации за два с лишним месяца неправомерно выплатил населению (по его мнению) 171 млн грн. Тогда же правительство и начало разрабатывать законопроект «О верификации и мониторинге социальных выплат», который несколько дней назад превратился в закон.

Интересно, что у грядущей верификации, кроме явных, есть и некоторые скрытые угрозы. Уже всем известно, что не имеет право на субсидию семья (домохозяйство), хотя бы один член которой: владеет домом площадью более 200 кв. м или квартирой - более 120 кв. м; имеет авто возрастом до 5 лет (кроме специально оговоренных исключений), совершил однократную покупку на сумму 50 тыс. грн и более (пусть даже и в рассрочку) и, наконец, последние месяцы не платил единый социальный внос и не состоял на учете в Центре занятости. Но это далеко не все.

Что было, то и будет

К примеру, получатели субсидий обязаны в течение месяца сообщить органу, назначавшему субсидию, если у них уже после назначения субсидии: появилось авто или совершена покупка на 50 тыс. грн и более, а также – изменился состав семьи или состав зарегистрированных в жилом помещении, а также изменился список получаемых жилищно-коммунальных услуг! Если об том не сообщить вовремя (или вообще) и ее признают основанием для прекращения выплат (а ее признают) – полученную субсидию также придется возвращать.

Также известны неединичные случаи, когда правомерность назначения ежемесячной адресной помощи переселенцам обжалуется с требованием вернуть выплаты на основании того, что ВПЛ имеет несколько квадратных метров недвижимости на подконтрольной Украине территории, на которых физически невозможно проживать. И, поэтому, не сообщают о них. И т.д.

Кстати, некоторые эксперты опасаются, что по формальным признакам могут не получить помощь те, кто в ней на самом деле нуждается, и как следствие, будут и дальше расти долги населения за коммунальные услуги.

«Проанализировав бюджет на 2020 год мы увидели, что не увеличиваются ни зарплаты, ни пенсии. При этом у нас есть большие подозрения, что этот закон будет использован именно для того, чтобы забрать субсидии у миллионов украинских семей. Ведь по нему решение о лишении субсидий принимать местный чиновник», – заявил депутат Верховной Рады Артур Герасимов.

В Минсоцполитики успокаивают людей, говоря, что верификация идет уже давно и пока ничего нового происходить не будет. Но, во-первых, это не совсем правда. А во-вторых, если вспомнить результаты прошлогодней верификации, то и старого многим хватит с лихвой…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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